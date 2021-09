Vaccinazioni anti Covid agli studenti nella scuola media Rossetti

Vaccini anti Covid-19 somministrati agli studenti dai 12 ai 18 anni.

Continua la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nelle scuole della Asl di Pescara.

Le giornate dedicate alle scuole, per i ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni, sono organizzate dal dipartimento di prevenzione della Asl di Pescara, diretto da Ildo Polidoro, unitamente al ministero della Difesa e al Comune di Pescara.

Sabato 18 settembre è la volta della scuola media statale Rossetti, in via Raffaello Sanzio numero 181 a Pescara, nella cui palestra, messa a disposizione della dirigente scolastica Daniela Massarotto, sarà presente una squadra sanitaria del ministero della Difesa, composto da un ufficiale medico e due infermieri, dalle ore 8. Oltre agli studenti, potrà vaccinarsi anche il personale docente e non docente dell’Istituto, nonché i genitori degli alunni.