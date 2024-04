Vacanze all'aria aperta, l'Abruzzo entra nella classifica delle mete preferite dai turisti italiani

L'Abruzzo entra nella classifica delle regioni preferite dagli italiani per le vacanze all'aria aperta, piazzandosi al sesto posto dopo mete in voga da tempo. È quanto emerge dal "camping report" di Campeggi.com di Koobcamp, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, diffuso oggi e citato dall'agenzia Dire, che conferma anche l'interesse crescente verso il turismo en plein air.

Complici le temperature sempre più miti, infatti, si registra un incremento nel primo trimestre del 2024 del 28% in termini di ricerche per la stagione estiva, rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo i dati raccolti da Campeggi.com, la Puglia guida la classifica con il 30% delle ricerche totali di italiani, seguita da Toscana con il 28% e dalla Sardegna, con il 25%. La classifica conferma il podio del 2023.

In rimonta rispetto all'anno passato c'è la Liguria, che dal decimo posto sale al quarto, e le Marche, che avanzano di due posizioni arrivando alla quinta. Seguono Abruzzo, Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna e Calabria, new entry della classifica 2024.

In base al report, a scegliere le vacanze open air sono soprattutto gli italiani (59%), ma non mancano i turisti stranieri che raggiungono l'Italia per trascorrere qualche giorno di relax in mezzo alle bellezze naturali dello Stivale. In testa ci sono i tedeschi (16%), che si dimostrano tra i principali ammiratori del Belpaese per il secondo anno consecutivo, seguiti dai francesi (6%) e dagli olandesi (5%).

Dal report emerge un'altra costante: il Veneto, con il 36% delle preferenze, si conferma anche quest'anno la destinazione prediletta dagli stranieri. Seguono Lombardia, che rispetto allo scorso anno guadagna una posizione salendo sul podio, e Trentino-Alto Adige, entrambe con il 30%, che completano così la testa della classifica che vede protagoniste le tre regioni bagnate dal Lago di Garda, da sempre una meta apprezzata dai viaggiatori appassionati di turismo en plein air e che giungono da oltre confine. A completare la classifica Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Calabria e Campania.