Anche nei piccoli comuni si potranno ritirare passaporto e carta d’identità alle Poste

Il Progetto Polis di Poste Italiane procede spedito e presto permetterà anche ai cittadini dei piccoli comuni abruzzesi di ritirare passaporto e carta d’identità direttamente negli uffici postali. In un’intervista al TgPoste, il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, si è soffermato sul progetto di creazione dello sportello unico digitale nei 7.000 uffici postali ospitati dai comuni con meno di 15.000 abitanti sottolineando che “il progetto Polis è l’immagine più bella che possiamo presentare quando diciamo che Poste Italiane coniuga il business e il supporto al sistema Paese”.

“Al momento – ha detto Lasco – stiamo già erogando servizi dell’Inps, certificati anagrafici e giudiziari. A partire da dicembre anche l’ufficio postale potrà erogare il passaporto, mentre da febbraio rilasceremo le carte di identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle Entrate”. Il progetto Polis, presentato a gennaio alla presenza delle massime cariche dello Stato, procede a ritmi elevati anche nella costituzione della più grande rete nazionale di aree di coworking, con 250 siti messi a disposizione da Poste Italiane in tutto il Paese.

“Vogliamo dare a persone, aziende e professionisti l’opportunità di usare questi spazi”, ha detto Lasco. “Questi spazi – ha concluso – non saranno solo nelle grandi città dove i player del settore sono già presenti ma soprattutto nelle realtà medio-piccole, per contribuire allo sviluppo sociale ed economico di tutto il Paese”. In 287 uffici postali abruzzesi sono già disponibili a sportello tre certificati Inps: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

In Abruzzo il progetto Polis, che comprende anche una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi, è stato già realizzato in 33 uffici postali, in altri 8 sono attualmente in corso i lavori di ammodernamento ed entro la fine dell’anno sono numerosi gli uffici postali che saranno coinvolti con l’inizio dei lavori.