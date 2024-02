Tua seleziona 80 allievi ai corsi di formazione tecnico-specialistico: prorogata la scadenza per presentare la domanda di ammissione

Tua Abruzzo ha indetto una selezione pubblica per esami, nel rispetto delle normative succitate, per iscriversi ai seguenti corsi di formazione tecnico-specialistici.

La società sta raccogliendo le domande di partecipazione di diplomati che intendono iscriversi ai corsi di formazione tecnico-specialistici formando figure professionali rispondenti alle competenze richieste dalla normativa del settore ferroviario.

I corsi previsti sono:

a) Tecnico per la conduzione dei mezzi ferroviari - Agente di Condotta (Macchinista con Licenza di Condotta e Certificato Cat. A1/A4- B merci e passeggeri)

b) Tecnico per l’accompagnamento dei treni e la preparazione dei treni in manovra - Accompagnatore del Treno e Preparatore del Treno in Manovra (Capotreno e Manovratore)

c) Tecnico per la manutenzione dei veicoli ferroviari - Manutentore dei veicoli ferroviari (Manutentore meccatronico)

d) Tecnico per la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria - Manutentore dell’infrastruttura ferroviaria (Operatore generico della manutenzione)

I corsi saranno realizzati in collaborazione con la Fondazione Its Most e aziende partecipate della Tua, e con le aziende socie del Polo Inoltra oltre che con un centro di formazione riconosciuto da Anfisa.

Per essere ammessi è necessario essere in possesso, al momento della domanda, di tutti i requisiti richiesti. I requisiti generali e specifici devono essere dichiarati e autocertificati nella procedura di candidatura on line.

A questo link è possibile visionare l’intero avviso di selezione e partecipare all’ammissione.

Tua fa inoltre sapere che è stata prorogata la scadenza per partecipare alla selezione, ora fissata per il 20 febbraio 2024.