Tua chiude in utile il bilancio 2022 con lo sguardo verso il futuro all'insegna della mobilità pubblica sostenibile

Bilancio positivo con un utile pari a 336 mila euro, e molti investimenti per rinnovare la flotta aziendale verso la mobilità pubblica sostenibile. La Tua, l'azienda del trasporto pubblico abruzzese, ha illustrato il bilancio con il documento contabile presentato dal presidente della Tua, Gabriele De Angelis e dal direttore generale, Max Di Pasquale, che hanno rimarcato come un bilancio che chiude in positivo sia condizione imprescindibile per proseguire il percorso verso un trasporto sostenibile – sia dal punto di vista economico-finanziario, sia ambientale – che l’azienda sta portando avanti con impegno dal 2019. Negli ultimi 3 anni, ad esempio, sono stati radiati 117 bus a gasolio, sostituiti con mezzi elettrici o alimentati a metano.

All’incontro è intervenuto il presidente Marco Marsilio, insieme al sottosegretario con delega ai trasporti Umberto De Annuntiis e agli assessori Nicola Campitelli e Daniele D’Amario. Marsilio ha dichiarato:

“Questo risultato assume un significato ancora più significativo, perché è stato conseguito nonostante l’inflazione che ha portato ad un sensibile aumento dei prezzi dei carburanti, con conseguenti ripercussioni negative sui costi di esercizio. Nonostante questa congiuntura sfavorevole e con il contestuale potenziamento dei servizi all’utenza, che non sono mai stati ridotti, oggi la Tua presenta una situazione in cui i crediti hanno un valore superiore ai debiti pari a 3 milioni e 600mila euro. Al momento del nostro insediamento il rapporto era molto diverso: i debiti superavano i crediti di ben 25 milioni di euro”.

Marsilio ha spiegato come il centrodestra sia sensibile agli argomenti del trasporto pubblico locale, con confronti anche serrati con i vertici aziendali per trovare soluzioni adeguate per rispondere alle legittime istanze dei cittadini utenti.

“E l’attenzione all’ambiente è dimostrata anche dai nuovi autobus consegnati oggi, i primi che la Iveco è tornata a produrre in Italia. Mezzi acquistati con finanziamenti Pnrr, fondi ai quali l’Abruzzo è riuscito a dare corpo e sostanza, contribuendo all’esatta percezione sull’esistenza e sulla capacità di utilizzo di queste risorse”