Traffico e code lungo l'autostrada A14 per lavori prima di Pescara

Traffico e code lungo l'autostrada A14 questa mattina, martedì 19 gennaio prima di Pescara in direzione sud.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia (ore 8:16) si registra una coda di un chilometro tra i caselli di Atri/Pineto e Pescara Nord/Città Sant'Angelo.

A causare la coda sono i lavori attualmente in corso per i quali è stata chiusa una corsia.

foto di repertorio