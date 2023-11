Recuperate targhe di auto durante gli interventi per il maltempo, sono nel Comando della polizia locale

Durante gli interventi per superare l'emergenza maltempo che ha colpito la città di Pescara nella giornata di mercoledì 22 novembre, sono state ritrovate dalla polizia locale alcune targhe automobilistiche.

Come fanno sapere dal Comune i legittimi proprietari possono rivolgersi al Comando di via del Circuito o contattare il numero telefonico 08537371 per avere informazioni.