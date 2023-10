Cinquanta screening al seno grazie alla Lilt in occasione della campagna "Nonno Ascoltami": a chiedere il consulto tante giovani

Cinquanta donne hanno effettuato gli screening gratuti con la Lilt con alcune di queste che ora procederanno con gli approfondimenti in ospedale. Soddisfatta la sezione locale della Lega italiana per la lotto al tumore per il successo della due giorni (sabato 14 e domenica 15 ottobre) della campagna Nonno Ascolami cui hanno aderito, come ogni anno, con lo stand della prevenzione per quello al seno sistemato in piazza Salotto. Ad aver fatto le visite donne di tutte le età, ma il dato che ha positivamente sorpreso è che l'età media è stata di 23-25 anni e cioè quella, spiega il presidente della Lilt Pescara Marco Lombardo, proprio quella cui si mirava perché “purtroppo l’età media di insorgenza di una patologia oncologica si sta abbassando, ma al tempo stesso cresce la consapevolezza delle ragazze e il coraggio di investigare e conoscere il proprio corpo”.

A fare gli screning c'era Marino Nardi, chirurgo senologo e presidente della consulta scientifica della Lilt oltre che membro del direttivo, insieme all’oncologo Dimitri Luisi, al dottor Maurizio Rosati, primario dell’unità operativa complessa di maternità e ginecologia e al professor Giuseppe Calabrese, genetista e presidente regionale della Lilt, che hanno preso parte anche alla tavola rotonda sulla prevenzione promossa dall’associazione Udito Italia onlus presieduta da Valentina Faricelli e condotta dal giornalista Paolo Castignani, con gli assessori comunali allo Sport Patrizia Martelli e alla protezione civile Eugenio Seccia e il sindaco Carlo Masci.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di partneriato della Maico visto che ottobre è tradizionalmente il mese del Nastro Rosa per la Lilt, ovvero delle visite gratuite al seno che stiamo effettivamente già svolgendo negli ambulatori di Casa Lilt – ricorad Lombardo -. L’occasione odierna ci ha permesso di raggiungere un gran numero di cittadini, di ricordare loro quali sono gli elementi basilari per vivere in modo sano al fine di evitare di ammalarsi di cancro, ovvero mangiare in modo salutare, evitando grassi, alcol e fumo, e poi la prevenzione secondaria, effettuando controlli ed esami costanti perché individuare una qualunque patologia, oncologica o meno, nei suoi stadi iniziali significa guarire completamente, infine la prevenzione terziaria, ovvero sostenere il rientro nella vita sociale quotidiana di coloro che si sono ammalati e sono in cura o in via di guarigione, e devono riacquistare un ritmo di vita il più possibile normale, ma senza riprenderne le cattive abitudini”.

“Ovviamente il ringraziamento va alla Maico e alla Udito Italia onlus che ci hanno riservato uno spazio all’interno della propria campagna – conclude il presidente Lilt – confermando la rilevanza del fare attività di divulgazione e di formazione della popolazione insieme”.Intanto martedì 17 ottobre, sarà possibile prenotare la propria visita senologica telefonando dalle 16 alle 18, al numero Lilt 085 4283537.