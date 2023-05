Gli studenti del Marconi a “Dentro lo schermo 2”, laboratorio sui linguaggi audiovisivi per istituti superiori

Educare i ragazzi alla comprensione e all’utilizzo dei linguaggi audiovisivi: è questo l’obiettivo del progetto “Dentro lo schermo 2”, al quale hanno partecipato gli studenti del liceo “Marconi” di Pescara insieme ai ragazzi dell’istituto tecnico “Galiani – de Sterlich” di Chieti e del polo liceale “Illuminati” di Atri. L’iniziativa, finanziata dal bando “Cinema per la scuola”, nell’ambito del piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stata sostenuta dalla preside Daniela Baldassare del “Galiani - de Sterlich”, che è istituto capofila del progetto.

Le lezioni, che hanno visto come protagonisti gli studenti degli istituti superiori coinvolti, si sono svolte con la docenza di Silvio D'Angelo, videomaker con dieci anni di esperienza, e con la collaborazione dei tutor d'aula, Giuseppe Valente per l'istituto de Sterlich di Chieti, Natalia De Luca per il Polo Liceale Illuminati di Atri ed Emanuela Rullo per il liceo Marconi di Pescara.

Il corso, che si è appena concluso, ha affrontato un tema di estrema attualità per i ragazzi, come quello della produzione video, e ha spiegato loro l’importanza di avere gli strumenti adeguati per la realizzazione di un prodotto di qualità. Nell’epoca dei social network e dell’immediatezza delle immagini, acquisire le conoscenze tecniche relative ai linguaggi del cinema e della televisione, ha permesso agli alunni di comprendere le differenze e anche gli aspetti comuni delle differenti video produzioni, da quelli basilari a quelli che sono alla base di un prodotto cinetelevisivo professionale.

Durante le lezioni i giovani videomaker, con l’aiuto di attrezzature professionali, si sono cimentati in attività pratiche di scrittura e riprese, realizzando cortometraggi e servizi televisivi. Nello specifico, gli studenti dell’istituto teatino hanno visitato gli studi della sede Rai regionale e hanno assistito alla messa in onda di un servizio realizzato da loro. Nelle prossime settimane, inoltre, saranno organizzati gli eventi di presentazione dei video prodotti dai ragazzi, primo tra tutti il cortometraggio scritto e girato dagli alunni della classe 3H del polo liceale “Illuminati” di Atri.