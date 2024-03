Gli studenti dell'istituto Volta partecipano al "Progetto Scuole 2024" dell'azienda Rema Tarlazzi-Comet [FOTO]

Nella filiale di Pescara, in via Salara Vecchia, dell'azienda Rema Tarlazzi Spa del gruppo Comet, lo scorso 7 marzo è stato dato il via al “Progetto Scuole 2024” con la partecipazione di 54 studenti dell’Iss Alessandro Volta.

Sono state coinvolte alcune classi IV e V degli indirizzi di Elettronica e Elettrotecnica.

Nella giornata di martedì 12 marzo sempre nella filiale di Pescara sono stati ospitati per la seconda giornata gli stessi studenti e il corpo docente per proseguire nel percorso iniziato.

Il Progetto Scuole 2024 nasce con una duplice idea: stimolare la curiosità e l’interesse degli studenti attraverso un percorso formativo pratico e coinvolgente, in grado di consegnare loro una serie di conoscenze utili per un avvicinamento consapevole al mondo del lavoro; generare occasioni di incontro e di collaborazione future. La possibilità per l’azienda di incontrare studenti che stanno per concludere il percorso di studi potrebbe determinare un vantaggio significativo; i discenti di oggi, potrebbero diventare i nostri collaboratori di domani.

Coinvolge 5 diversi Istituti Scolatici, in prossimità dei nostri maggiori centri e dove nel corso del 2023 abbiamo finalizzato il più elevato numero di assunzioni (a totale anno 89): IIS A. Volta di Pescara, IIS E. Fermi di Ascoli Piceno, ITIS g. e m. Montani di Fermo, ITT E. Divini di San Severino Marche, ITIS Polo-Bonghi di Assisi. Il coinvolgimento degli studenti di ciascun istituto scolastico è stimato in 10 ore, ed è in corso di svolgimento nel bimestre marzo – aprile 2024. Gli incontri sono divisi in due diverse giornate, da svolgere ospitando studenti e docenti in azienda, affrontando a seguito di una puntuale preparazione i seguenti argomenti nell’esecuzione di un lavoro su committenza: introduzione dell’azienda -> a cura di Hr; tour della filiale/centro di distretto -> a cura del responsabile logistica; robotica -> a cura della divisione automazione industriale, nozioni teorico pratiche; automazione industriale -> a cura della divisione automazione industriale, nozioni teorico pratiche; studio luce -> a cura della divisione illuminazione; impianti speciali -> a cura della divisione Its, nozioni teorico/pratiche.

Gli argomenti sono trattati con un taglio decisamente pratico, gli studenti e i nostri relatori lavoreranno su una committenza sviluppando un vero e proprio progetto, al pari di quello che noi facciamo quotidianamente come azienda.