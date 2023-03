Messa in sicurezza di strada e marciapiedi, nuova segnaletica orizzontale e più verde: "sì" alla riqualificazione per San Silvestro

Nuovi marciapiedi, nuovo asfalto e nuova segnaletica con anche un incremento del verde con la messa a dimora di piane e fiori. È stato approvato dalla giunta comunale il progetto di fattibilità per la “Messa in sicurezza e adeguamento San Silvestro” che prevede un intervento di 360mila euro per la riqualificazione di via Monte Carmelo e la strada provinciale San Silvestro nel tratto che va dall'incrocio con strada vicinale del Trappeto (primo tratto) e l'incrocio con strada contrada Fontechiaro per una lunghezza complessiva di un chilometro e 300 metri.

Una strada dove il manto stradale, così come i marciapiedi che tra l'altro in alcuni punti a ridosso delle abitazioni non ci sono come si spiegato nella relazione allegata alla delibera, è in molti punti rovinato e dunque anche pericoloso. Aspetto questo sottolineato nella stessa relazione dove si legge che nel tratto che sarà interessato dai lavori la pavimentazione si presenta “in stato di avanzato degrado e l’assenza di segnaletica orizzontale”.

L'intervento, dunque, oltre alla messa in sicurezza di pone come obiettivo anche quello, si legge ancora nella relazione, “di porre in essere una città 'vivibile' in favore di tutte le diverse funzioni, applicando principi urbanistici e d’intervento territoriale volti al recupero della predetta strada, quale luogo d’incontro e di aggregazione degli abitanti, senza trascurare gli interventi volti a incrementare il verde pubblico e a garantire quello esistente”.

I 360mila euro che si prevede di stanziare per il progetto di riqualificazione inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 la cui discussione è legata a quella del bilancio che riprenderà in questi giorni a Palazzo di Città per l'approvazione, saranno garantiti dal fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (delibere Cipess).

Un intervento questo che rientra in un piano ben più ampio che prevede la riqualificazione di altre aree del quartiere San Silvestro.