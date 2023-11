"Donne che parlano di donne", allo spazio sociale di Spoltore storie di violenza e solitudine [FOTO]

Spoltore sottolinea la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con l'incontro "Donne che parlano di donne".

Nello spazio sociale di via Di Marzio parole, canti e poesie sul tema dei sentimenti e del rapporto, troppo spesso difficile, tra donne e uomini.

«È un bene mettere in discussione il patriarcato», sottolinea il moderatore Marco Melotti, «in questa visione la donna viveva due fasi: nella prima è Eva, la peccatrice, che si riscatta nella successiva quando diventa madre, ma smettere di essere donna. È giusto riflettere su questo, ma non bisogna arrivare a un maschi contro femmine».

Ad arricchire la serata, la partecipazione delle ragazze dell'associazione "Be Honest" del musical "Scelgo io!" (in un'anteprima dello spettacolo che andrà in scena il 10 dicembre a Pescara nella chiesa della Madonna del Rosario). Sono intervenute la sindaca Chiara Trulli, gli assessori Nada Di Giandomenico e Francesca Sborgia, le scrittrici Antonella Di Leonardo e Annita Vesto, la poetessa Rosetta Clissa, la psicologa psicoterapeuta Claudia Chiavarini, la presidente dell'associazione "Ahimsa" Greta Colantonio. L'evento prosegue la maratona di iniziative contro la violenza che l'amministrazione sta promuovendo nei mesi di novembre e dicembre: la presentazione del libro di Francesco Longobardi "Le tre facce della violenza" (che verrà replicata alla scuola media Dante Alighieri il 12 dicembre), e l'appuntamento organizzato dal Kiwanis contro bullismo e cyberbullismo.