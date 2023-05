La dottoressa pescarese Stella Santarone eletta nel consiglio direttivo nazionale del gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo

Incarico nazionale per la dottoressa Stella Santarone dell'ospedale "Santo Spirito".

La Santarone è stata eletta nel consiglio direttivo nazionale del Gitmo (gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo, di cellule staminali emopoietiche e di terapie cellulari) per il biennio 2023-2025.

Il suo incarico è quello di consigliere per l’attività clinica.

Da molti anni la Santarone, come ricordano dalla Asl di Pescara, ricopre anche l’incarico di referente regionale nell’ambito del Gitmo. L’Uosd Utie, inserita nel dipartimento Oncologico Ematologico, diretto da Patrizia Accorsi, rappresenta l’unica unità operativa autorizzata in Abruzzo a eseguire trapianti di midollo osseo e terapie cellulari avanzate quali le Car-T, avendo conseguito fin dal 2014 l’accreditamento internazionale Jacie (joint accreditation committee of Isct and Ebmt). Si tratta di un accreditamento volontario tecnico professionale effettuato da agenzie indipendenti con commissione internazionale.

L’elezione è avvenuta nel corso del congresso nazionale del Gitmo che si è tenuto il 15-16 maggio 2023, che ha visto riunite a Bologna diverse centinaia di medici ematologi trapiantologi italiani e infermieri impegnati nei programmi trapianto in Italia. Il Gitmo, che a tutti gli effetti è una società scientifica, nasce nel 1987 come punto d’incontro per medici e infermieri che si occupano di trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche impiegati per la cura di patologie ematologiche, oncologiche e genetiche (leucemie acute e croniche, linfomi, mieloma, mielofibrosi, talassemia major, falcemia, deficit immunologici) e a cui aderiscono oggi quasi 100 Programmi Trapianto Italiani. Il Gitmo persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e ha come scopo lo sviluppo e il progresso tecnologico dei trapianti di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e di terapie cellulari, da qualunque fonte esse provengano, nonché lo sviluppo della base biologica.

La Santarone, specialista in Ematologia, ha una lunga esperienza clinica ultraventennale nel campo dei trapianti di midollo osseo avendo all’attivo circa 1.500 trapianti eseguiti nel corso degli ultimi 20 anni e ha maturato e arricchito la sua intensa attività clinica soggiornando per 6 mesi in uno dei più importanti centri di trapianto al mondo al National Cancer Institute di Tampa in Florida (Usa). Molto rilevante ed estremamente importante anche l’impegno di ricerca scientifica con la pubblicazione di oltre 80 articoli scientifici sulle più importanti riviste scientifiche in campo internazionale. La nomina della dottoressa Santarone quale consigliere del Gitmo rappresenta un’importante opportunità e riconoscimento per l’ematologia abruzzese e pescarese.