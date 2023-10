Duecentomila euro per lo stadio Simone Acciavatti di Loreto Aprutino: via alla messa in sicurezza

Un finanziamento da 200mila euro per la messa in sicurezza dello stadio “Simone Acciavatti” i contrada Sablanico. Soddisfatta l'amministrazione comunale per il contributo che però non sarà sufficiente per riqualificare il Palatenda per il quale comunque, fa sapere, si sta già lavorando per intercettare nuovi finanziamenti.

A dare notizia di quello ottenuto è l'assessore comunale allo sporto Federico Acconciamessa. Il contributo regionale è arrivato grazie al bando sugli interventi di rigenerazione e di adeguamento di impianti sportivi destinati alla pratica del calcio e impianti sportivi polivalenti. Il Comune di Loreto Aprutino ha ottenuto il massimo dell’importo disponibile per un progetto già esecutivo che prevede, tra le tante cose, la realizzazione del sistema e pavimentazione delle vie di esodo del pubblico per i campi da calcio, la realizzazione di una sala di pronto soccorso, la manutenzione straordinaria dei servizi igienici delle tribune, l’adeguamento alle norme di sicurezza della centrale termica e degli impianti elettrici dei fari e degli spogliatoi, la realizzazione delle luci di emergenza e la manutenzione del terreno di gioco dell’antistadio.

“Come amministrazione comunale crediamo che prima di qualsiasi miglioria del fondo di gioco, come l’erba sintetica, la priorità sia la messa in sicurezza della struttura – dichiara Acconciamessa-. L’adeguamento alle normative antincendio è fondamentale per garantire la massima sicurezza ai fruitori dell’impianto e soprattutto ci permetterà di avviare l’iter di affidamento esterno della gestione degli impianti senza gravare sulle società interessate. Purtroppo il bando non ci ha permesso di intervenire anche sul Palatenda, inagibile ormai da anni, ma avendo un progetto esecutivo già pronto il nostro solerte ufficio Lavori Pubblici è al lavoro per intercettare subito nuovi fondi”, assicura.