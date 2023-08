Masci: "Spiaggia presa d'assalto, ma tutte le notti l'abbiamo pulita" [FOTO]

Il sindaco Carlo Masci ha voluto tracciare sui propri canali social un bilancio di quest'estate con la spiaggia di Pescara che "è stata presa d'assalto, come non era mai successo, da migliaia e migliaia di persone ogni giorno". Ebbene, il primo cittadino ha sottolineato che il Comune ha fatto la sua parte cercando di garantire quotidianamente la pulizia del tratto di litorale con la sabbia.

Ecco le sue parole: "Tutte le notti, dalle 3.30 fino alle 7, due esperti trattoristi di Ambiente, alla guida di grandi trattori, hanno provveduto a pulire la battigia e le spiagge libere dalle alghe e dai tronchi che spiaggiavano, oltre che dai rifiuti prodotti e lasciati dai bagnanti, in modo tale da far trovare ogni mattina la nostra spiaggia pulita e curata per il pieno godimento di pescaresi e turisti, al netto delle medesime attività svolte dai titolari delle concessioni balneari".

Poi Masci conclude: "Dietro ogni cosa positiva, come in questo caso, per cui chiunque frequenta la nostra spiaggia esprime giudizi fantastici, c'è il lavoro costante e professionale di chi opera per il bene comune, che ci mette passione, entusiasmo e attenzione, pure se il lavoro che fa e l'orario in cui lo svolge sono durissimi. I sorrisi che incrociamo e gli apprezzamenti per la bellezza della città che riceviamo mentre passeggiamo sulla spiaggia costituiscono il ringraziamento silenzioso, ma più gratificante, per i tanti che lavorano senza essere notati, ma ci sono, eccome se ci sono".