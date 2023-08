Nella Valle Giumentina di Abbateggio le testimonianze dell'Abruzzo preistorico: il progetto per valorizzare il sito archeologico

Fondazione Pescarabruzzo e Parco nazionale della Maiella-Geoparco Unesco insieme per incrementare le attività di ricerca e valorizzazione del sito archeologico di Valle Giumentina di Abbateggio.

Sottoscritto il protocollo d'intesa per valorizzare l'area particolarmente importante per lo studio della preistoria e del paleo-ambientale in Italia e in Europa. Proprio qui, infatti, sono state rilevate presente di gruppi umani già a partire dalla preistoria quando si registrava la presenza dell'Homo heidelbergensis, l'antenato del Neanderthal. Questo sito archeologico, sottolinea la fondazione, non costituisce il patrimonio di una specifica civiltà, ma è la testimonianza dei modi di vita degli antenati dell'intera umanità.