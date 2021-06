I sindacati della polizia penitenziaria abruzzese in piazza per l'emergenza carceri: "Situazione seria e critica"

Scendono in piazza i sindacati di polizia penitenziaria Sappe, Osapp, Uil Pa, Uspp, Fns Cisl, Fsa Cnpp e Fp Cgil per la situazione critica delle carceri abruzzesi. Sit-in domani 23 giugno davanti al palazzo della Regione all'Aquila. I sindacati evidenziano una situazione critica e serie per la carenza di 250 poliziotti, dopo mesi e anni di richieste alle istituzioni e al Governo per chiedere un intervento immediato:

"Basta, la misura è colma - chiosano i sindacati - chiediamo tutele e dignità per i poliziotti penitenziari che, quotidianamente, vivono in inaccettabili situazioni di disagio.

Carichi eccessivi di lavoro, prestazioni obbligatorie di straordinario, continui richiami in servizio, cumuli di ferie, vittime di aggressioni, eccetera, sono le denunce che hanno fatto pervenire con un atto al governatore Marsilio, prefettura dell'Aquila, Ministero della giustizia, gruppi parlamentari di Senato e Camera, dipartimento amministrazione penitenziaria affinché vi siano politiche di assunzioni ed adeguate assegnazioni di personale nel distretto abruzzese."

L'obiettivo è quello di sensibilizzare anche il Governo regionale prima che sia troppo tardi e che venga compromessa ulteriormente la sicurezza e l'ordine nelle carceri, e l'incolumità psicofisica degli addetti ai lavori.