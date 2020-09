Simone Pavone torna con "Il sorriso è il vestito del tempo"

Simone Pavone pubblica un nuovo brano per i bambini. La produzione di canzoni a scopo didattico per i bambini delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria è una delle prerogative delle attività di Pavone, che per realizzarli coinvolge gli allievi della sua scuola, L'Assolo.

"Il sorriso è il vestito del tempo - spiega Simone - è stata realizzata utilizzando frasi e parole dei bambini dell'Istituto comprensivo Rodari durante lo scorso anno didattico, prima della chiusura. La voce è della piccola Alexia Aloisantonio, di 6 anni appena compiuti. Il brano è stato scritto in tempi non sospetti, ora le parole della canzone assumono un significato ben più profondo. Il sorriso dei bambini è obiettivo da raggiungere e, al tempo stesso, veicolo per creare strade nuove".

Diversi brani di questo genere sono stati adottati in molte scuole italiane a supporto dell'attività didattica dei docenti. I più utilizzati in questo ambito sono senza dubbio "I giochi di una volta", "Il pagliaccio Mozzarella" e "C'era una volta". La produzione esecutiva del brano è di Flavio de Carolis.