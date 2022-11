La sexy influencer pescarese Alex Mucci alle Iene per sensibilizzare su tre problemi dell'Italia

Finisce su Italia 1 l'influencer Alex Mucci, salita agli onori delle cronache nei giorni scorsi per essersi fatta immortalare con Eva Menta in posa sexy davanti alla Venere del Botticelli, agli Uffizi di Firenze. Ieri sera la ragazza pescarese è stata protagonista, insieme alla sua collega, di un servizio andato in onda durante la trasmissione televisiva "Le Iene". Dopo le polemiche scatenate da quella foto, l'inviata Alice Martinelli ha accompagnato le due giovani in giro per l'Italia con l'obiettivo di attirare altrettanta attenzione, grazie ai loro scatti provocanti, su tre emergenze nazionali.

Alex ed Eva, infatti, raggiungono insieme i 10 milioni di followers, e quindi hanno una grossa importanza in termini di visibilità. Così Mucci e Menta hanno accettato di ripetere l'esperienza davanti all'Ilva di Taranto, agli ulivi colpiti dalla Xylella nel Salento e al fiume Po ormai preda della siccità. E chissà che questa volta le polemiche non si spengano definitivamente, poiché le due influencer hanno scelto di sensibilizzare il proprio pubblico su tre giuste cause. Non a caso, il servizio de "Le Iene" era intitolato "Il dito e la luna". È possibile rivederlo QUI.