Manoppello lancia Planet School: il servizio digitale per iscrivere i propri figli al trasporto scolastico e il servizio mensa

Iscrivere i propri figli al servizio di trasporto scolastico e la mensa sarà più semplice per le famiglie di Manoppello grazie al nuovo portale digitale: basteranno un pc o lo smartphone per registrare i propri bambini senza dover andare in Comune per sbrigare tutte le pratiche.

Un'agevolazione ambivalente dato che si semplificherà la vita anche dei dipendenti comunali senza dimenticare l'aspetto “sostenibile” dato che tanta carta sarà risparmiata.

Tra qualche giorno Planet School, questo il nome della piattaforma, sarà attivo e accessibile grazie al banner che comparirà su sito istituzionale del Comune. Per accedervi basterà iscriversi con la carta d'identità elettronica o con lo Speed e procedere con le iscrizioni a trasporto e mensa. Non solo: ad essere digitalizzato è stato anche il servizio delle cedole librarie.

“Dal nuovo anno scolastico, per fruire del servizio di refezione per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e trasporto scuolabus per gli studenti fino all’ultimo anno della primaria le famiglie – spiegano il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore all’Istruzione e all'informatizzazione e digitalizzazione Roberto Cavallo – dovranno necessariamente registrare i propri figli sul portale del genitore di Planet School raggiungibile da qualsiasi pc, tablet, smartphone connesso alla rete”.

“Sul sito dell’ente sarà pubblicato anche un manuale informativo utile per guidare gli utenti soprattutto nel primo accesso – aggiunge Cavallo – e programmeremo entro la prima settimana di settembre diversi incontri pubblici, sia in centro urbano che allo Scalo, in cui spiegheremo le novità e simuleremo l’iscrizione ai servizi. Dopo la riscossione digitale attraverso PagoPA attivata dallo scorso anno, facciamo un altro importante passo avanti verso la completa digitalizzazione dei servizi scolastici che agevolerà le famiglie, ma anche gli uffici comunali e la scuola”, conclude.