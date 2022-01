Troppi contagi da Covid, a Manoppello le scuole non riaprono

Scuole chiuse a Manoppello da domani, lunedì 10, a mercoledì 12 gennaio.

Alunni e studenti non torneranno in aula a causa dei numerosi contagi da Covid accertati.

Questa la decisione del sindaco Giorgio De Luca.

«Alla luce dell’elevato numero di contagi in città, sono oltre 200 i residenti positivi al Covid 19 di cui si ha notizia grazie alle comunicazioni informali ricevute da farmacisti e medici di famiglia, e a seguito dello screening odierno sulla popolazione scolastica che ha fatto registrare 12 positività (10 studenti e 2 personale scolastico) su 416 tamponi eseguiti», si legge in una nota, «il sindaco di Manoppello, in accordo con la dirigente scolastica ha disposto la chiusura, salvo proroghe, delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale (compresi il nido comunale La Quercia e la scuola paritaria dell’infanzia Dino Zambra) nelle giornate di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 gennaio».

Nella nota si legge ancora: «Lo stop alla didattica in presenza è legato al progressivo deterioramento del quadro epidemiologico locale e alla necessità di conoscere dall’autorità sanitaria i dati ufficiali, che purtroppo si prospettano crescenti. Pertanto, vista l’attuale situazione si ritiene di adottare tali misure precauzionali al fine di contenere il più possibile la diffusione del contagio, soprattutto in ambito scolastico. Già nella mattinata di domani, lunedì 10 gennaio, dovrebbe essere attivata la didattica a distanza (Dad) le cui modalità saranno specificate sul sito dell’istituto comprensivo che vi invitiamo a consultare».

La stessa decisione era già stata presa dal sindaco di Scafa, Maurizio Giancola, che ha firmato un'apposita ordinanza.