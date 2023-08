Le scuole abruzzesi sono indietro per le infrastrutture e competenze digitali soprattutto nelle aree interne

In Abruzzo le scuole, soprattutto nelle aree interne, hanno problemi legati alle abilità e alla presenza di aule informatiche, con dati sotto la media nazionale ed europea. A rivelarlo uno studio di Fondazione Openpolis, Etipublica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science Institute e StartingUp

Oggi solo il 43% degli abruzzesi ha competenze digitali almeno di base. Meno della media nazionale ed europea. A pochi giorni dal ritorno in aula e la ripresa delle attività didattiche, Openpolis fa un quadro nazionale e regionale delle dotazioni informatiche delle scuole e delle competenze digitali:

"Circa il 54% dei cittadini europei ha competenze digitali almeno di base. In Italia la quota scende al 46%, in Abruzzo cala ulteriormente al 43,1%. Parliamo di persone di età compresa tra 16 e 74 anni che hanno raggiunto livelli sufficienti in una serie di abilità informatiche monitorate da Eurostat, come la capacità di raccogliere informazioni su beni, servizi o sulla salute, quella di comunicare e collaborare in modalità digitale. Nonché nella creazione di contenuti digitali, nelle abilità in termini di sicurezza e nella risoluzione di problemi in ambiente digitale. La regione in questo senso si trova in una posizione intermedia. Superiore alla media del mezzogiorno (36,5%) e di tutte le altre regioni del sud continentale. Ma di quasi 3 punti inferiore alla soglia nazionale e molto lontano da quella europea.

Su un totale di oltre mille edifici scolastici statali attivi in regione, solo per 249 è dichiarata la presenza di aule informatiche nell'anno scolastico 2021/22. Vale a dire meno di uno su 4 (23,3%), un dato inferiore di quasi dieci punti rispetto alla media nazionale (32,4%) e lontano dalle regioni ai vertici della classifica. Su questa tendenza incide in modo rilevante la quota di scuole per cui tale informazione non è disponibile. In Abruzzo per oltre la metà degli edifici (53,1%) il campo risulta "non definito", una percentuale anche superiore a quella media nazionale (41,4%). Rendendo così difficile distinguere tra i casi in cui si tratta di una mancata compilazione o di un’assenza effettiva. Resta comunque il fatto che la dichiarazione di presenza nelle scuole abruzzesi è molto inferiore a quella media nazionale."

A livello provinciale, i dati sono molto eterogenei in Abruzzo:

La provincia di Pescara (29,3%), pur non raggiungendo la media nazionale, si avvicina alla soglia del 30%. Al secondo posto quella di Chieti, con il 25,9% degli edifici scolastici dotato di aule di informatica. Lontane Teramo (19,8% in provincia) e soprattutto l'area dell'aquilano (17,7%). Scendendo a livello più locale emerge una spaccatura molto netta tra i comuni interni, spesso meno dotati di aule informatiche, e il resto della regione. Si tratta di una tendenza perfettamente sovrapponibile a quella nazionale. Le città polo dell'Abruzzo mostrano una dotazione non dissimile da quella italiana: 36% a fronte del 37% nazionale. Ma è invece nei comuni interni che il divario si fa più ampio. [mappa dell’Abruzzo, comune per comune] Nelle aree periferiche dell'Abruzzo, la quota di edifici scolastici dotati di almeno un'aula di informatica scende al 22,2% (26,3% nazionale). In quelle ultraperiferiche addirittura al 19,4% (25,1% per l'Italia).

"Le analisi effettuate a livello europeo da Eurostat hanno messo in evidenza, in più occasioni, l'ampio gap di competenze digitali tra le aree interne e rurali del continente e le realtà urbanizzate. Un divario che generalmente rispecchia quello infrastrutturale, sia a livello tecnologico che di servizi tradizionali."