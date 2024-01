Mancherà la corrente elettrica, chiusura anticipata per la scuola Foscolo

Nella giornata di giovedì 18 gennaio la scuola secondaria Foscolo di via Einaudi a Pescara chiuderà anticipatamente alle ore 12.

La decisione è stata presa dal sindaco Carlo Masci, che ha firmato un'apposita ordinanza, dato che sono previsti lavori di E-Distribuzione sulla linea di media tensione.

Il provvedimento del primo cittadino deriva dalla annunciata sospensione di fornitura di energia elettrica nel plesso scolastico, comunicata dalla società E-distribuzione, per il 18 gennaio, dalle 12 alle 17, dovuta a lavori urgenti sulla linea di media tensione.

Tale sospensione creerà disservizi, come ha fatto notare la dirigente scolastica al Comune, sia per il riscaldamento che per l’illuminazione, oltreché per l’utilizzo delle strutture informatiche, compromettendo quindi lo svolgimento delle attività scolastiche e amministrative, come si legge nell’ordinanza del sindaco di Pescara. Di qui la decisione di chiudere la scuola in concomitanza con l’intervento sulla linea di media tensione, per consentirne lo svolgimento.