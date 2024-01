L'appello su Radio Deejay e per Paola e Roberta l'acquisto di una carrozzina da corsa è vicino: ecco come contribuire

Bellissima la risposta che sta arrivando alle runner Roberta Pagliuca (atleta in carrozzina) e Paola Patricelli dopo l'appello lanciato su Radio Deejay per raccogliere i 10mila euro necessari a comprare una nuova carrozzina da corsa per Roberta e coronare il sogno di volare a New York.

Alle 14.05 di lunedì 15 gennaio e in soli tre giorni, sono già 205 le donazioni che hanno consentito di mettere insieme 8mila 430 euro.

Il traguardo insomma è molto vicino e chiunque può dare il suo contributo. Le due ragazze infatti hanno avviato la raccolta su Gofundme. “È da dieci anni che corriamo insieme – scrivono - e abbiamo macinato così tanti chilometri che abbiamo bisogno di una nuova carrozzina per continuare a correre e realizzare il sogno di partecipare alla maratona di New York”.

“Insieme – dicono ancora le due ragazze - siamo una sola persona con un unico cuore e l’emozione che proviamo quando arriviamo al traguardo è indescrivibile”. Perché possano tagliare l'ennesimo c'è questa volta però bisogno dell'aiuto di tutti.