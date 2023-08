Roberta D'Amelio vince il Festival della Melodia a Turrivalignani

La cantante teatina Roberta D'Amelio sale per la prima volta sul gradino più alto del podio nella tappa di Turrivalignani del Festival della Melodia dando spettacolo e regalando emozioni con il brano "Are you gonna be my girl" dei Jet. A premiarla in piazza Berlinguer, con il lasciapassare per la finale regionale del concorso, al termine di una piacevole serata con 12 artisti in gara, sono stati il sindaco Giovanni Placido e la consigliera comunale Mara Del Castello che prima delle premiazioni si è esibita brillantemente con una canzone cantata con Maurizio Tocco.

Per le migliori qualità vocali la speciale commissione ha attenzionato Lorenzo Di Giovanni con il brano "Portami a ballare" di Luca Barbarossa mentre un pari merito ha contraddistinto il riconoscimento per la migliore interpretazione a Cataldo Di Blasio e Rodica Elena Aresanu. Il premio della giuria poi è andato al bravo cantautore partenopeo Genni Cusopoli mentre il premio della critica ha visto sorridere l'artista angolana Giuliana Marinelli. Risate a non finire poi per il "percorso della vita" del barzellettiere Valerio Basilavecchia, convinto per fortuna a tornare in scena dopo l'annuncio del suo ritiro dal mondo dello spettacolo.

A riscaldare ulteriormente gli animi dei presenti ci hanno pensato i vincitori nazionali del Festival della Melodia Giada Serraiocco e Marco Corneli, che sul palco si muovono oramai con padronanza. A presentare l'evento, che ha praticamente chiuso l'estate di Turrivalignani, ci hanno pensato l'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli e un l'ex vincitore della kermesse Maurizio Tocco. "Ho realizzato un sogno che dedico alla mia insegnante di scuola che mi ha spinta a cantare - ha detto Roberta D'Amelio - La mia natura è rock, anche se spesso mi sono presentata in gara con brani di altro tipo. Dedico il primo posto alla mia famiglia e a chi ha sempre creduto in me".