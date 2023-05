Il Comune sostiene le famiglie con altre risorse per le estumulazioni

Il Comune di Pescara sostiene le famiglie con altre risorse per le estumulazioni dei propri cari nel cimitero.

La delibera è stata approvata dalla giunta comunale e si tratta di un provvedimento che va incontro alle esigenze dei cittadini alle prese con la necessità sempre più emergenziale di trovare collocazione nel cimitero di Colli Madonna per un proprio caro scomparso, come sottolineano dal Comune.

Allo stesso tempo viene offerto un importante sostegno economico a coloro coinvolti (in 622 casi) dal recente provvedimento di revoca delle concessioni cimiteriali rilasciate prima del 1975, trascorsi dunque 50 anni dall’ultima tumulazione, così come permesso dalla legge del 1990 che ha trovato frequente applicazione in tutta Italia (ex articolo 92 del Dpr (decreto del presidente della Repubblica) 10/09/1990 numero 285).

Il provvedimento approvato ora dall’esecutivo, su proposta dell’assessore con delega ai Cimiteri, Maria Rita Carota, affronta dunque in maniera concreta la questione della carenza di loculi da destinare a nuove tumulazioni, venendo incontro al fabbisogno della collettività; l’amministrazione ha infatti deciso di offrire un ulteriore supporto economico ai titolari revocati (dopo quanto già disposto in questo senso dalle due delibere del novembre 2022 che avevano già portato al 50% la compartecipazione del Comune alle spese per le operazioni cimiteriali) stanziando, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, risorse aggiuntive proprie per 170mila euro. In virtù di questo, l’ammontare della complessiva quota massima di compartecipazione dell’amministrazione sale fino a un massimo possibile di 273 euro (di cui 49,23 di Iva). Ci saranno quindi dei casi in cui la spesa a carico delle famiglie chiamate a recuperare i resti mortali dei propri cari potrà essere anche di soli 23,46 centesimi.

«Voglio mettere in risalto anche il fatto che chi ha già effettuato le operazioni cimiteriali pagando con le tariffe ridotte», dice l’assessore ai Cimiteri, Maria Rita Carota, «può recuperare l’ulteriore quota coperta adesso dal pubblico facendo richiesta con la modulistica che verrà messa a disposizione da Ambiente Spa (società concessionaria dei servizi cimiteriali). Invito quindi tutti i diretti interessati a procedere con la richiesta di estumulazione, perché, se fosse il Comune a dover procedere d’ufficio, i resti delle salme verrebbero conferiti nell’ossario pubblico rendendo quindi non più possibile identificarli. In caso contrario potranno invece essere conservati in una cassetta e collocati magari in altri loculi, in una cappella gentilizia o in un colombaro disponibili».

La stessa Carota tiene a rimarcare nuovamente come le revoche fossero assolutamente necessarie e non più procrastinabili proprio per la mancanza di loculi; oggi però, a un costo molto contenuto, è possibile procedere all’estumulazione. In molti casi, va evidenziato, si è manifestato come molto complicato anche rintracciare i parenti dei defunti.