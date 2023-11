L'interesse pubblico e quello privato: il primo nell'ex area Di Bartolomeo sembra essere stato sacrificato

Con il via libera allo studentato l'area ex di Bartolometo cambierà definitivamente volto, ma sul progetto il dibattito si riaccende viste le modifiche di cui è stato oggetto. La riflessione l'abbiamo fatta con il dipartimento di Architettura dell'università d'Annunzio per uno spazio su cui il grande interrogativo sorto già quando il progetto fu presentato ha riguardato quale beneficio avrebbe portato proprio all'ateneo.

Se il privato fa il privato e dunque sul progetto in sé c'è poco da eccepire, è sulle modifiche apportate che ci si interroga laddove il progetto, oggetto di convenzione con il Comune, ha visto sostanzialmente sparire gli spazi verdi relegati ad aiuole e che potevano essere invece pensati nell'ottica della fruibilità per studenti e cittadini o comunque la piazza di cui inizialmente si parlava per fare spazio a un nuovo supermercato, sottolinea chi parla con IlPescara. Di pubblico, a conti fatti, resterebbero alcuni parcheggi, la nuova viabilità con l'ampliamento dell'asse di collegamento tra viale Pindaro e viale Marconi e le aiuole che lo costeggiano.

Di poghi giorni fa il permesso a costruire il nuovo studentato anch'esso oggetto di modifiche nel tempo. Inizialmente infatti doveva essere di otto piani (25 metri). Ora dovrebbe arrivare a circa 45 metri per 45 metri per ragioni spiegate dalla delibera di giunta del 28 settembre 2021. Una modifica necessaria e fatta, si legge nella relazione, “per garantire lo spazio per i parcheggi inerenti la costruzione in quanto non è stato possibile realizzare parcheggi interrati per il Psda (Piano stralcio difesa alluvioni)”. “Per questo – si legge ancora - si chiede la modifica della altezza prevista attualmente di 25 metri per portarla a 44,40 metri”. Insomma si passa da 8 a 15 piani.

Può o non può piacere, ma il punto cardine è nel fatto che il progetto è oggetto di una convenzione fatta con il Comune e proprio sulla questione “interesse pubblico” che si è incentrata la riflessione che abbiamo cercato di fare con l'attuale direttore del dipartimento di Architettura, Paolo Fusero, con il professor Lorenzo Pignatti, ex direttore di dipartimento e che sull'area ex di Bartolomeo ha tenuto una Summer School con gli studenti elaborando diversi progetti, e con il professore di Urbanistica, Pietro Rovigatti. Il permesso a costruire è stato dato, ma sul progetto esecutivo si sa poco a oggi ed è dunque su quel che si sa che abbiamo cercato di aprire la riflessione.

A quel progetto, è bene ricordarlo e basta sfogliare i giornali del tempo per averne contezza, l'università disse “sì”, ma il dipartimento sollevò sin da subito perplessità messe poi nere su bianco nel 2021 con un convegno in cui anche di quello si parlò in un confronto aperto di tutte le parti coinvolte. Ognuno ha portato le sue ragioni, ma ci si è sempre chiesti se per l'area del comprensorio 6.03 del piano regolatore generale (qui la scheda) di fatto non ci si trovasse di fronte ad una evidente variante del piano regolatore generale vista la riduzione della della superficie destinata al pubblico.

Fu proprio Rovigatti in quell'occasione ricorda lui stesso, a invitare opposizioni politiche e associazioni a fare le loro osservazioni a quel progetto che passava solo per la giunta e non per il consiglio comunale. Un appello rimasto inascoltato per cui ora che è cosa fatta e recriminare, nel caso accedesse, potrebbe risultare un po' stonato.

Dove sono finiti gli spazi pubblici e il verde?

Su una cosa il coro è unanime: il coinvolgimento dell'università che obbligatorio non era, è comunque mancato e dispiace in una città che un'università ce l'ha e che ha anche un dipartimento di architettura che di progetti ne fa e ne ha fatti. Il privato fa il privato, lo ribadiamo, ma forse, questo ciò che si rileva, il pubblico avrebbe potuto chiedere di apportare modifiche differenti a quel progetto rispetto a quelle arrivate che “relegano” in un angolo lo studentato diventato una torre che svetterà sulla città e a quanto pare senza spazi verdi fruibili e con il supermercato, che pure nel progetto iniziale non sarebbe stato affatto previsto, che sembra assumere un ruolo decisamente centrale.