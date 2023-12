Riparata la tettoia della casetta del parco della Pace [FOTO]

Nel parco della Pace, area verde situata tra via Fiume Verde e via Aterno, è stata riparata la tettoia della casetta e, con l'occasione, è stata anche riconsolidata tutta la struttura. Questa la risposta del Comune di Pescara dopo che una cittadina aveva denunciato alla nostra redazione lo stato di degrado in cui si trovava la costruzione, con la tettoia in legno che era pericolante e alcuni pali a sorreggerla che apparivano danneggiati.

Ora, però, tutto è stato risolto, come ci viene confermato dall'assessore comunale al verde e ai parchi pubblici, Gianni Santilli. Il parco della Pace ha già fatto parlare di sè in passato per la sua incuria, ma anche per la presenza di tossicodipendenti. Problematiche che ciclicamente si ripresentano e alle quali l'amministrazione cerca sempre di opporre un intervento pratico.