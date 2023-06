Le ex studentesse del ‘Michetti’ si incontrano a 50 anni dal diploma

Si sono incontrate in undici, dopo 50 anni, per festeggiare l'anniversario del diploma di segretaria d'azienda conseguito nel 1972. Sono le allieve della classe 3a sezione D dell'istituto ‘Francesco Paolo Michetti’ di Pescara, che, sebbene sia trascorso mezzo secolo, hanno avuto ancora il piacere di rivedersi. La rimpatriata è avvenuta nel ristorante ‘La Playa’, in piazza le Laudi, per ricordare gli anni trascorsi tra i banchi scolastici.

Le 11 ex alunne sono Palmina De Simone, Paola Zappon, Wilma Trivellone, Antonietta Zappalorto, Costanza Dolcezza, Angela Foschi, Dina Mariotti, Dora Fongoli, Maria Concetta De Cesaris, Rosanna Giancaterino e Silvana Di Camillo. Oltre a loro erano presenti alla cena anche 4 professori: Silvana De Bartolomeo, Marifiore Cappola, Antonio Appignani e Michele Valerio.