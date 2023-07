Gli ex alunni dell'istituto Manthonè si ritrovano dopo 40 anni [FOTO]

Dopo 40 anni c'è stata una reunion degli ex alunni della 5B Programmatori dell'istituto Manthonè di Pescara, anno scolastico 1982-1983. Purtroppo, per vari motivi, non tutti hanno potuto partecipare alla rimpatriata. C'erano però Lanfranco De Santis, Pina Mazza, Roberto Surricchio, Miria Buccilli, Maria Teresa Bozzelli, Antonio Marzucco, Roberta Cancelli, Cristiana Orsini, Fernando Marinelli, Fabio Di Marco, Adriano Giacintucci, Paride Cilli e Anna Rita Di Marcantonio.

Non sono mancati inoltre alcuni ex docenti, come la professoressa di inglese Alberta Aster, il professore di ragioneria Antonio Longo e il professore di matematica Pasquale Mazzocchetti. E a fine serata è arrivata altresì una bella torta celebrativa.

"A volte incontri persone che non puoi dimenticare, neanche se passano 40 anni", ci scrive Anna Rita Di Marcantonio. "È bello ritrovarsi dopo tanto, con ancora il vivido ricordo del tempo trascorso fra i banchi di scuola. Ciascuno di noi porta nel cuore e nella mente una memoria di quei giorni a volte impegnativi ma anche tanto spensierati e allegri. A distanza di 40 anni si svelano segreti tenuti nascosti finora. Il prof di ragioneria ci rivela dei tanti complimenti ricevuti da un commissario d'esame durante la maturità, per la qualità della classe e soprattutto di alcuni allievi. Siamo molto diversi, e i visi raccontano gli anni attraversati, ma, in fondo in fondo, ciascuno di noi vorrebbe ancora rispondere "presente" all'appello della mattina!".