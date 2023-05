Al via il rifacimento del manto stradale in via Pian delle Mele [FOTO]

È iniziato il rifacimento del manto stradale in via Pian delle Mele, con la strada che è stata chiusa al transito delle macchine fino alla fine dei lavori. Di conseguenza, comprensibilmente, si è registrato qualche disagio alla circolazione con un'intensificazione del traffico soprattutto in via del Circuito e via Fonte Romana, attualmente le uniche due strade percorribili per recarsi verso l’ospedale.

Questo è ciò che ha dichiarato il sindaco Carlo Masci: "Stiamo scarificando via Pian delle Mele, prepariamo il fondo per asfaltarla, proseguiamo senza sosta gli interventi di risanamento dei manti stradali. Per coloro che vogliono comunque contestare, dico in anticipo che la strada non è in centro, ma al confine con Spoltore, e non è inserita nel percorso del giro d'Italia. Ogni tanto possiamo pure alleggerire la tensione, non prendiamoci troppo sul serio. Viva Pescara, tutta Pescara!".