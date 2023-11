Ricorso al Tar per l'affidamento del servizio mense, Santilli tranquillizza: "Ai bambini i pasti saranno sempre assicurati"

Avrebbe presentato ricorso al Tar la Serenissima, la società che gestisce attualmente le mense scolastiche delle scuole dell'infanzia e le primarie di Pescara. Il bando del nuovo affidamento, come noto, ha visto l'assegnazione del servizio a partire dal 2024 alla Rete temporanea di imprese (Rti) che vede la Elior ristorazione spa di Milano come capogruppo e la Sh Gestioni srl di Chieti come mandante. Un bando da 20 milioni di euro su cui ora dovrà pronunciarsi il Tribunale regionale amministrativo.

Cinque le ditte che avevano partecipato con la Serenissima, attualmente in proroga, arrivata seconda e che, forse come un po' ci si aspettava visto il valore economico dell'avviso, ha deciso di avanzare il ricorso. L'interrogativo ora è sul come farà a partire il servizio e su questo a rassicurare è l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli: "non ci sarà interruzione per il servizio. Se la decisione arriverà prima di fine anno e confermerà l'affidamento fatto si procederà come previsto con la somministrazione dai pasti da parte della Sh Gestioni. Se i temi dovessero prolungarsi ci sarà la proroga con la Serenissima. Di certo non lasceremo i bambini con dei panini", assicura.

Quella della nuova società era stata valutata, tra le cinque arrivate, come la migliore offerta nel rapporto qualità-prezzo, ma evidentemente per la Serenissima ci sono gli estremi per il ricorso avanzato. Come finirà lo deciderà il tribunale con poi la possibilità, per chi dovesse "perdere" davanti ai giudici, di ricorrere al consiglio di Stato. La certezza però è che, al di là di chi sarà alla fine a gestire le mense, i pasti saranno sempre e comunque assicurati.

Con il nuovo anno scatteranno anche le nuove e contestate tariffe con l'amministrazione che ha sempre ribadito di aver fatto il massimo per agevolare le famiglie con la possibilità di rivedere ancora qualcosa in vista del bilancio, e i genitori che al contrario lamentano il fatto che non si sia fatto abbastanza per quelle famiglie che, alle prese con la crisi e il carovita, faticheranno a pagare il servizio. Un tema di cui di certo si continuerà a dibattere nelle prossime settimane.