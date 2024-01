Taglio del nastro per la scuola primaria Codignola dopo la riqualificazione

Taglio del nastro, nella mattinata del 5 gennaio, al plesso scolastico di via del Milite Ignoto, dove il sindaco Carlo Masci e l’assessore all’edilizia scolastica Gianni Santilli hanno riconsegnato alla dirigente dell’istituto comprensivo 3, Elena Marullo, e alla comunità scolastica l’ala nord dell’edificio della primaria Ernesto Codignola (che ricade sul lato di via del Milite Ignoto) totalmente rinnovata dopo il recente intervento di riqualificazione. Le opere eseguite consentiranno quindi ai bambini di rientrare lunedì 8 gennaio nelle loro aule dopo un anno di assenza servito alla realizzazione dei lavori.

Nello specifico, sono stati effettuati lavori di miglioramento strutturale e antisismico agendo sulle parti in cemento armato, sono stati realizzati ex novo gli impianti termoidraulico ed elettrico, sostituita la pavimentazione, riqualificate le pareti. A questo va aggiunto che Pescara Energia, società in house del Comune, ha provveduto alla sostituzione degli infissi e a collocare lampade a led, per un ulteriore investimento di 115mila che sarà coperto dal Gse. La pareti esterne della scuola ora offrono murales decorativi molto colorati, mentre l’aiuola dinanzi all’ingresso dell’istituto numerose piantine di fiori colorati donati dall’associazione internazionale “Bon't worry International”, coordinata a livello locale da Valeria Toppetti, che si occupa della tutela dei diritti umani e della assistenza gratuita (medica, legale e psicologica) alle donne vittime di violenza.

"Queste opere - ha detto il sindaco - andavano fatte per offrire ai bambini, al personale docente e amministrativo della scuola ambienti nuovi e confortevoli per lo svolgimento delle attività scolastiche. Mi piace sottolineare anche il profilo estetico delle pareti esterne che abbiamo arricchito con murales colorati che abbelliscono molto la struttura e infondono gioia in chi accede all’edificio. Quest’intervento è stato reso reso possibile dall’utilizzo dei fondi del Pnrr, ma voglio sottolineare che complessivamente sono in corso o stanno per partire opere pubbliche a Pescara per un importo di circa cento milioni di euro, una cifra record se si pensa che mai si era andati in passato oltre i 15 milioni di euro".

Erano presenti alla cerimonia anche il dirigente Giuliano Rossi e il Rup Michael Sfamurri, nonché il presidente del consiglio d’istituto Luigi Di Alberti e una vasta delegazione del personale docente e amministrativo della scuola. Lunedì 8 gennaio, alla riapertura delle lezioni, vi sarà invece una breve manifestazione con gli studenti.