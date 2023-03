Riaperto (dopo i lavori di restyling) il sottopasso pedonale tra via De Gasperi e via Gran Sasso

Il sottopasso pedonale tra via Gran Sasso e via De Gasperi è stato riaperto stamani dopo i lavori di riqualificazione che lo hanno interessato nell'ambito del cantiere per realizzare il terzo binario tra le stazioni di Pescara centrale e Porta Nuova.

Presente alla cerimonia l'assessore comunale alla mobilità e ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, che ha parlato di "un collegamento prezioso per i pedoni, che così possono accedere facilmente all'area di risulta e ai numerosi uffici ed esercizi commerciali senza dover condividere spazio con le auto e senza respirare gas di scarico. L'intervento in superficie di Rfi sta consentendo di migliorare anche la fruibilità di molti dei sottopassaggi che, nel corso degli ultimi due anni, sono stati messi in sicurezza".

La volta del sottopasso è stata rialzata, sono stati realizzati un nuovo manto di asfalto e un sistema di illuminazione a risparmio energetico. L'intero percorso è sorvegliato con videocamere, utili a prevenire anche atti di vandalismo. Le opere relative al nuovo look del passaggio pedonale sono state eseguite dalla ditta Zappa di Sulmona, che sta appunto provvedendo, per conto di Rfi, alla realizzazione del'infrastruttura di superficie.