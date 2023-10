Il consiglio comunale boccia la relazione del garante degli anziani, Roio: "Delusione e disappunto"

La relazione presentata dal garante degli anziani, Giancarlo Roio, è stata bocciata dal consiglio comunale di Pescara nella seduta di giovedì 28 settembre.

A farlo sapere è lo stesso Roio che non nasconde la sua delusione dopo aver proposto la sua relazione annuale sui problemi vissuti in città da chi è più in là con l'età.

«È stata sorprendentemente bocciata dall'attuale maggioranza governativa della nostra città, negando la possibilità di poter intervenire a favore degli anziani con le iniziative proposte», scrive Roio.

Che poi agggiunge: «La bocciatura è avvenuta senza alcuna esplicita motivazione con una semplice ma efficace e risolutiva messa ai voti, con la maggioranza compatta nel votare per il respingimento della relazione. A favore hanno votato i soli tre consiglieri presenti del Pd. Non mi è stato possibile intervenire essendo stato convocato il consiglio in seduta "straordinaria" e non "pubblica" come veniva da me richiesto nella relazione. La delusione e il disappunto è alta».