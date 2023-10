Un weekend dedicato alla raccolta fondi per la lotta alla sclerosi multipla: torna la mela di Aism

Torna anche quest’anno la mela di Aism, l’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta fondi, utile a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla e a sostenere la ricerca scientifica. L’evento si terrà il prossimo weekend, sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023, nelle piazze di Pescara e di molti comuni della provincia.

L’evento parte il 4 ottobre per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà, per ritornare in piazza nel week end di sabato 7 e domenica 8 ottobre. Saremo presenti, in particolare, nelle piazze dei comuni di Pescara, Bussi sul Tirino, Popoli, Cepagatti, Collecorvino, Rosciano, Carpineto della Nora, Loreto, Pescosansonesco, Turrivalignani, Roccamorice, Nocciano, Moscufo, San Valentino, Civitaquana, Vicoli, Villa Celiera, Penne, Montebello di Bertona, Castiglione a Casauria, Manoppello, Torre de Passeri, Caramanico.

Saranno distribuite mele di tre qualità diverse, granny smith, golden e noared raccolte in sacchetti da 1,8 kg che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro.

Già da ora è possibile prenotare il proprio sacchetto di mele. Basta contattare la Sezione Provinciale Aism di Pescara il cui elenco è consultabile su https://www.aism.it/mela oppure chiamando al numero 085.412478 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

45512 è il numero solidale che sostiene il progetto di ricerca “Promopro-Ms Digital Edition” promosso da Fism, la fondazione di Aism.