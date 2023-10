Utenze domestiche e non: definito il calendario per la differenziata in centro e a Porta Nuova

La distribuzione dei materiali per avviare la raccolta differenziata per le utenze domestiche a Porta Nuova è partita il 16 ottobre (e finirà l'11 novembre) come anticipato da IlPescara, ma nel frattempo Ambiente ha anche stilato i calendari sia per le utenze di casa del quartiere che per quelle non domestiche sia di Porta Nuova che del centro. Diverse le brochure che si riceveranno per sapere tutto, ma proprio tutto, su giorni e modalità di conferimento con le buoni prassi da seguire anche se vi sono dubbi. Anzi, per questo c'è anche un vademecum che aiuta, oltre ovviamente alla possibilità di chiamare direttamente la società (in allegato le brochure di riferimento).

La raccolta differenziata a Porta Nuova nord e sud: il calendario e altre informazioni

Andiamo con ordine. Porta Nuova per la raccolta è stata suddivisa i due zone e cioè l'area nord e l'area sud, come indicato nel manuale riguardante le utenze domestiche. I rifiuti vanno conferiti dalle 21 alle 24. Unica eccezione il vetro per il quale saranno posizionate le campane che si potranno aprire con la tessera magnetica che ogni utente avrà a sua disposizione.

Per quanto riguarda la raccolta dell'organico che come per tutti si dovrà conferire nell'apposito mastello marrone, questa avverrà tre volte a settimana e cioè il lunedì, il mercoledì e il venerdì per l'area nord; per l'area sud il martedì, il giovedì e il sabato. Tutte le altre tipologie di rifiuti saranno invece raccolte ognuna una volta a settimana. La plastica e le lattine vanno messe nell'apposito sacco giallo con gli operatori che lo preleveranno il lunedì nell'area sud e il giovedì nell'area nord. Per a carta e il cartone ci sarà un sacchetto di carta che si potrà ritirare o da Ambiente o prelevare in appositi distributori che saranno collocati nel quartiere: il ritiro è il mercoledì per l'area nord e il sabato per l'area sud. Quindi il secco e il residuo (sacco giallo) il cui conferimento è previsto il martedì per l'area nord e il venerdì per l'area sud. Infine i pannolini (sacco rosa) che saranno ritirati il martedì nell'area sud e il venerdì nell'area nord.

Nel quartiere saranno anche realizzate delle eco-piazzole cui si avrà un accesso controllato tramite la tessera Tari o con una card rilasciata da Ambiente: serviranno per la raccolta in caso di sovraproduzione.

Se per la raccolta porta a porta nella zona del centro il calendario va ancora definito, il fatto che alcune zone siano particolarmente vissute di notte e si parla nello specifico della zona di piazza Muzii, la società individuerà dei punti precisi di raccolta al fine di evitare al minimo le interferenze con le attività commerciali, ma anche per una questione di decoro. Un tema che ci si è posti anche per Pescara Vecchia. Per questo in centro i punti di raccolta potrebbero essere indicati con apposita segnaletica con, per i rifuti organici, contenitori informatizzati. Sei le zone di conferimento che saranno comunicate. Per quanto riguarda piazza Muzii le isole informatizzate saranno due e desiniate a tutte le tipologie di rifiuti per le utenze domestiche. A Pescara Vecchia, invece, saranno realizzate due isole stradali con campane anche queste informatizzate per il vetro e l'organico oltre a due isole informatizzate per i multimateriali, carte e secco residuo.

Gli errori da evitare

Sempre in riferimento ai rifiuti “di casa” ci sono alcune regole da seguire e cioè non lasciare i contenitori più giorni in casa, non conferire l'organico senza il mastello e non mettere i sacchetti di plastica nella campana del vetro. Vale quindi la pena ricordare per alcuni rifiuti specifici che gli scontrini non vanno nel secco così come fazzoletti e tovaglioli di carta vanno conferiti nell'organico.

Se dovete buttare giornali e riviste la raccolta è quella della carta, ma no per il cellophane che li avvolge che va tolto e gettato nella plastica.

A proposito di plastica questa fa riferimento a imballaggi e contenitori, ma non ad oggetti come spazzole penne, occhiali e così via. Altro errore comune che si fa è gettare nell'organico le lettiere degli amici a quattro zampe, i mozziconi, la segatura e le polveri, ma anche gli sfalci e le potature dei giardini. Non c'è da preoccuparsi perché nei manuali realizzati ci sono tutte le specifiche per non sbagliare.

Da ricordare che i “rifiuti particolari” hanno anche loro una destinazione come ad esempio i farmaci scaduti che vanno gettati nei contenitori che si trovano presso tutte le farmacie, così come contenitori ad hoc li hanno le pile scariche. Da raccogliere separatamente anche i contenitori (spray, barattoli e così via) con le sigle T (tossico) e F (infiammabile). Stessa cosa vale per gli oli esausti e vegetali che hanno anche loro una destinazione specifica.

Per il ritiro degli ingombranti e i rifiuti Rae bisogna prenotare il ritiro direttamente ad attiva e lo si può fare online o chiamando i numeri 800 624622 o 085 4308284 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Utenze non domestiche in centro e a Porta Nuova

Se per la raccolta delle utenze domestiche in centro ci sono ancora alcuni dettagli da definire non è così per quelle non domestiche i cui calendari, anche per Porta Nuova, sono stati già definiti.

Il ritiro dei rifiuti per gli uffici e simili (musei, biblioteche, scuole, associazioni, alberghi senza ristorazione, luoghi di culto, b&b uffici, agenzie, studi professionali, banche e istituti di credito, officine, palestre, attività industriali con capannoni di produzione) in centro il martedì è il giorno del secco residuo, il mercoledì quello di carta e cartone e il giovedì quello di plastica e lattine. Per queste categorie a Porta Nuova invece plastica e lattine verranno ritirate il lunedì, il venerdì il secco residue e il sabato sarà il giorno di carta e cartone.

Per i negozi (abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, altri beni durevoli, edicola, farmacia, tabaccaio, plulicienze) la raccolta in centro passerà il lunedì e il giovedì per plastica e lattine, il martedì per il secco residuo e il mercoledì e il sabato per la carta e il cartone. I negozi di Porta Nuova vedranno invece il ritiro il lunedì e il giovedì per la plastica e lattine, il mercoledì e il sabato per la carta e il cartone e il venerdì per il secco residuo. Per tutte le attività sin qui citate il vetro andrà, come per le utenze domestiche nelle campane.

Discorso diverso per le attività del food (stabilimenti balneari, alberghi con ristorazione, ospedali, ristoranti, trattorie, osteri, pizzerie, pub, mense, birrerie, amburgherie, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, ipermercati, bar, caffè, pasticceria) per le quali è previsto anche il ritiro del vetro. L'organico sia in centro che a Porta Nuova viene ritirato ogni giorno eccetto che per le pasticcerie per le quali si procederà tre volte a settimana.

Il ritiro di plastica e lattine per le attività del food si farà il lunedì e il giovedì sia in centro che a Porta Nuova così come il secco in etrambe le zone sarà ritirato il martedì e il venerdì: carta e cartone saranno conferiti il mercoledì e il sabato. Diversi per le due zone i giorni della raccolta vetro: in centro avverrà il martedì e il sabato, a Porta Nuova il lunedì e il venerdì.

La ricicleria di via Prati

Seppur provvisorio un regolamento per la nuova ricicleria di via Prati c'è. Possono recarsi sul posto tutte le “utenze domestiche” regolarmente iscritte al pagamento della Tarsu e quelle “non domestiche”, ma solo per specifici rifiuti. La ricicleria sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19 esclusi i giorni festivi. Anche in questo caso il regolamento specifica tutti i dettagli su ciò che si può e non si può conferire e le modalità per farlo oltre a quelle di accesso.