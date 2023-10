Entro poche settimane via i cassonetti da Porta Nuova: ecco dove e come ritirare buste e contenitori per la differenziata

Da lunedì 16 ottobre a sabato 11 novembre i residenti di Porta Nuova titolari di Tari (Tassa sui rifiuti) potranno ritirare tutto il necessario (buste e contenitori) per la raccolta differenziata porta a porta che prenderà il via ufficialmente una volta che tutti i cassonetti, eccetto quello del vetro spariranno dalle vie del quartiere.

L'avviso di Ambiente, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti, è apparso sotto diversi condomini della zona con tutti i dettagli e i riferimenti necessari per chi deve munirsi di tutto il necessario con anche le specifiche per le persone non autosufficienti o con problemi di mobilità.

La distribuzione, va specificato, riguarda soltanto le attività domestiche e non le altre e cioè, ad esempio, le attività commerciali o artigianali, gli uffici, gli enti, i bar o ancora i ristoranti: nel loro caso sarà Ambiente a fare la consegna.

Questi dunque i due punti per il ritiro che saranno aperti sette giorni su sette comprese quindi le domeniche e i festivi, dove i titolari della Tari possono recarsi con la propria tessera sanitaria o, in alternativa, delegare una persona terza purché in possesso della sua tessera sanitaria originale o in fotocopia: piazza Grue (orario 11.30-14.30) e la stazione Porta Nuova, cioè l'ex centro vaccinale (orario 16-18).

Per le persone non autosufficienti o con scarsa modalità si procederà con la consegna a casa previa prenotazione al numero 0361 2173012 (tariffa ordinaria urbana) da prendere dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì: sarà sufficiente lasciare i propri dati.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare direttamente Ambiente al numero verde 800 624622 o al fisso 085 4308284 o scrivere all'indirizzo info@ambientespa.net.

Va specificato che il porta a porta partirà ufficialmente solo quando tutti i cassonetti saranno tolti dalle strade del quartiere. Per allora si dovrà essere dotati delle buste e i contenitori o non sarà possibile conferire i propri rifiuti.