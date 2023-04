Quelli del Delfino regalano un forno ai ragazzi della casa famiglia “Mia Gioia” [FOTO]

I tifosi che fanno parte del club Quelli del Delfino, capitanati da William Gelsumino, sono stati da Cristiano, nella casa famiglia “Mia Gioia”, per consegnare ai ragazzi della struttura il ricavato della lotteria di beneficenza di Natale indetta dall'associazione di supporters biancazzurri: un assegno di 350 euro.

"Adesso - spiega Galsumino - avranno un forno nuovo di zecca, con il quale Pietro ed Emanuele potranno cimentarsi a preparare prelibatezze o, più semplicemente, un pasto caldo per tutti i giovani che animano la struttura. E questo è stato possibile grazie a coloro che, come sempre, sostengono le nostre iniziative e ci permettono di dare un aiuto a chi ha più bisogno. Consiglio a tutti di passare a salutare gli ospiti di questa casa famiglia, per conoscere le splendide persone che sono e il grande cuore che hanno".