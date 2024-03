Fondo per la non autosufficienza, via alle domande per i cittadini dei 12 comuni dell'ambito distrettuale "Metropolitano"

Pubblicato il bando per la non autosufficienza dal Comune di Spoltore. Il finanziamento, a valere sul fondo nazionale, interessa i cittadini dei comuni dell'ambito distrettuale sociale numero 16 “Metropolitano” e dunque oltre a quelli di Spoltore anche quelli di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella e Rosciano, e prevede un assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima oppure in un assegno di cura in favore di persone in condizione di disabilità grave.

Le risorse del fondo sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio sanitaria, volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte della Regione, nonché da parte delle autonomie locali: fanno riferimento a prestazioni aggiuntive e complementari a quelle sanitarie.

Le domande vanno presentate entro il 29 marzo 202 Il periodo di riferimento per la continuità assistenziale è il 2023, quindi dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre dello stesso anno. Gli assegni di cura sono incompatibili con i contributi regionali a favore dei caregiver (legge regionale 43/2016) e i contributi erogati per la vita indipendente (legge regionale 57/2012).

“Attraverso questo contributo regionale, in favore di una categoria estremamente vulnerabile, riusciremo a dare un aiuto importante”, sottolinea l'assessore comunale alle politiche sociali Nada Di Giandomenico ringraziando “gli uffici del servizio sociale per la continua attenzione, l'ascolto e il supporto che riservano all'utenza anche nella compilazione dei documenti”.

Le richieste vanno presentate secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Spoltore, all'ufficio protocollo, a mano (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30) o via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it. E' possibile in ogni caso presentare domanda anche al protocollo del Comune di residenza, che girerà la richiesta al Comune di Spoltore.