Nuova protesta dei lavoratori della sanità privata a Pescara per il mancato rinnovo del contratto

Nuova protesta dei lavoratori abruzzesi e molisani della sanità privata, per il mancato rinnovo del contratto. Questa mattina davanti alla prefettura di Pescara si sono ritrovati i lavoratori assieme ai rappresentanti sindacali, chiedendo il rinnovo di un contratto scaduto ormai da 14 anni.

Non è più accettabile che le associazioni datoriali pretendano che il rinnovo del contratto dei lavoratori avvenga con risorse pubbliche. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sindacati hanno indetto per i prossimi giorni assemblee in tutti i posti di lavoro abruzzesi e molisani al fine di procedere incessantemente con la protesta dei lavoratori fino a trasformarsi in sciopero se il nuovo ccnl non sarà sottoscritto in modo definitivo.