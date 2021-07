Anche a Pescara la protesta contro il green pass obbligatorio

La manifestazione è in programma sabato 24 luglio alle ore 17:30 in piazza della Rinascita per dire no alla certificazione obbligatoria imposta ieri dal governo italiano e prevista a partire dal prossimo 6 agosto

Anche a Pescara sta per scattare la protesta contro il green pass. La manifestazione è in programma sabato 24 luglio alle ore 17:30 in piazza della Rinascita (Piazza Salotto) per dire no alla certificazione obbligatoria imposta ieri dal governo italiano e prevista a partire dal prossimo 6 agosto per diverse attività.

Domani si terranno presidi in tutta Italia contro l'iniziativa del green pass. E la nostra sarà tra le città coinvolte nella mobilitazione.