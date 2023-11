Quindici giorni in più per ritirare i kit della differenziata porta a porta: prorogata la scadenza

Si sarebbe dovuta concludere sabato 11 novembre la consegna dei kit per la raccolta porta a porta nella zona sud della città, ma all'appello mancano ancora un migliaio di residenti e così, dopo la proroga per i cassonetti in viale Marconi e a Pescara Vecchia, arriva anche la proroga per andarli a ritirare. La postazione di piazza dei Grue, questo è stato deciso, sarà operativa fino e lunedì 20 novembre mentre quella di Porta Nuova aprirà dal 20 al 25 novembre. Quindici giorni in più per i cittadini per adeguarsi al nuovo sistema di raccolta.

A comunicarlo è l'assessore comunale all'Ambiente Isabella Del Trecco. A pieno regime dunque si entrerà da fine mese, a ridosso con il mese di dicembre mentre per il centro, aveva già avuto modo di dire, le nuove comunicazioni arriveranno a tempo debito con questa che oltre il ponte partirà solo quando a Porta Nuova tutto sarà messo a posto.

Lo aveva già definito “work in progress” e questo è esattamente ciò che sta accadendo tra difficoltà, ritardi e ovviamente polemiche. La decisione di prorogare i tempi di consegna è stata presa sempre in accordo con Ambiente con cui gli incontri sono costanti, sottolinea ancora una volta Del Trecco che il punto lo fa anche sui numeri attuali sui kit.

“Come dai report ricevuti dalla società Airone che si sta occupando dell’attività specifica, ci siamo resi conto che gli affollamenti alle due postazioni stanno via via diminuendo, a conferma delle circa 7mila utenze, sulle 8.128 censite, che hanno ormai provveduto a ritirare tutto il materiale”. I compattatori per le isole ecologiche come già riferito da IlPescara sono arrivate nella sede di Ambiente e si sta procedendo al loro allestimento per poi installarli nei tre punti individuati: nell’area di parcheggio di via Pepe (angolo lungomare Cristoforo Colombo), nel parcheggio del Bingo-aree di risulta e nel parcheggio de Le Naiadi.

“Ricordo che si tratta di aree attrezzate in cui l’utente che magari ha prodotto nel corso della settimana un eccesso di rifiuti domiciliari o magari ha un’urgenza privata, deve partire, e non può lasciare il pattume in casa, potrà conferire in modo straordinario i propri rifiuti utilizzando appunto la scheda elettronica ricevuta da Ambiente, l’unica che permette di avvalersi dei compattatori”, sottolinea l'assessore comunale. Sulle isole la vigilanza sarà costante perché lì rifiuti ingombranti non si potranno gettare. Questi vanno portati alla Ricicleria o ritirati da Ambiente previa prenotazione. Non potranno neanche essere utilizzati, precisa, “per gettare ogni giorno i rifiuti prodotti in casa o nelle attività commerciali. Il vantaggio di tali attrezzature è che una volta lasciato il pattume, lo stesso viene compattato all’interno, riducendone dunque i volumi e incrementando l’efficienza e la funzionalità della macchina a disposizione del territorio. Prima dell’installazione, - conclude Del Trecco - Ambiente procederà con i test in sede e poi dovremo avere l’allaccio alla rete elettrica pubblica da parte dell’Enel”.