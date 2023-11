Arrivati nella sede di Ambiente i compattatori dei rifiuti per le 3 isole ecologiche

Sono arrivati nella sede di Ambiente spai compattatori che saranno installati nelle tre grandi isole attrezzate a supporto degli utenti, utili quando i cittadini dovranno smaltire quantitativi straordinari di pattume e magari non potranno attendere il giorno di conferimento loro assegnato.

A farlo sapere è l'assessore all'Ambiente, Isabella Del Trecco, che indica anche dove verranno realizzate le isole ecologiche: in via Pepe di fronte alla fontana La Meridiana, nel parcheggio antistante il Bingo in via Michelangelo e in quello de Le Naiadi: «Ovviamente si tratta di compattatori all’avanguardia, moderni, belli anche da vedersi, puliti, a zero impatto estetico», specifica l'assessore delegato.

La Del Trecco chiarisce anche che «la rimozione dei cassonetti nel quartiere Porta Nuova procede regolarmente per piccoli step, ma non richiederà 2 o 3 mesi di tempo per completare il processo. A oggi sono 224 i cassoni stradali già rimossi, ne restano 221 da rimuovere, operazione che stiamo portando avanti gradualmente, dando ai cittadini il tempo di abituarsi. Ci rendiamo conto che il processo in atto richieda un supplemento di attenzione, ma è bene fare dei chiarimenti: il processo di estensione della raccolta differenziata porta a porta nel quartiere Porta Nuova è partito ed è in fase avanzata. A partire dallo scorso 23 ottobre è iniziata la fase di rimozione dei cassoni stradali con la contestuale consegna dei kit multimateriale per la raccolta differenziata domiciliare alle 8mila famiglie, residenti e non, e agli operatori commerciali della zona. Dopo una prima fase di grande velocità, a fronte delle richieste dei cittadini per avere un margine di tempo a disposizione per ritirare il proprio kit e per imparare il nuovo sistema di raccolta, ovvero per prendere confidenza con mastello, buste e calendari, abbiamo rimodulato la procedura di rimozione dei cassoni che però sta andando avanti a Porta Nuova e non abbiamo mai previsto addirittura 2 o 3 mesi di tempo per completare il processo. Fino a oggi sono stati rimossi 224 cassoni stradali, e gli ultimi 221 rimasti verranno rimossi a brevissimo. Come detto dal primo giorno, resteranno esposti in strada per ora solo i cassonetti viola per il vetro, in attesa che arrivino le 80 campane informatizzate acquistate da Ambiente Spa. Intanto sono arrivati i compattatori che andremo a sistemare nelle isole ecologiche di supporto e ausilio al cittadino: si tratta di aree attrezzate in cui l’utente che magari ha prodotto nel corso della settimana un eccesso di rifiuti domiciliari o magari ha un’urgenza privata, deve partire, e non può lasciare il pattume in casa, potrà conferire in modo straordinario i propri rifiuti utilizzando, peraltro, la scheda elettronica che Ambiente Spa sta consegnando insieme al kit, l’unica che permette di avvalersi dei compattatori. In altre parole, i residenti di altri quartieri che non dispongono della tessera elettronica, non potranno utilizzare quelle attrezzature. Sia chiaro che quelle isole, che saranno costantemente vigilate, non serviranno per buttare rifiuti ingombranti, per i quali sarà sempre disponibile la ricicleria oltreché il ritiro gratuito domiciliare su prenotazione, né per gettare ogni giorno i rifiuti prodotti in casa o nelle attività commerciali. Il vantaggio di tali attrezzature è che una volta lasciato il pattume, lo stesso viene compattato all’interno, riducendone dunque i volumi e incrementando l’efficienza e la funzionalità della macchina a disposizione del territorio. Prima dell’installazione, Ambiente Spa procederà con i test in sede e poi dovremo avere l’allaccio alla rete elettrica pubblica da parte dell’Enel».