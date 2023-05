In via Rubicone il più grande dei quattro nuovi asili nido che nasceranno in città: l'ambizioso progetto di riqualificazione

È l'unico asilo nido che nascerà dall riqualificazione di un edificio esistente ed è anche il più grande dei quattro che saranno realizzati con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta del nuovo plesso scolastico di via Rubicone che sarà completamente riqualificato negli spazi e nell'efficientamento energetico per dare ai bambini uno spazio confortevole e accogliente capace di rispondere alle esigenze di una didattica innovativa che mette al centro la socialità.

Entro un anno e mezzo oltre a questo saranno realizzati gli asili di via della Fornace Bizzarri su cui pende l'ultima parola del consiglio di Stato dopo il ricorso avanzato dai residenti, di via Santina Campana e di via Lago Isoletta. Strutture che insieme consentiranno a 220 bambini in più di frequentare le strutture comunali per un totale di 470 bambini in tutta la città. Per quello di via Rubicone l'investimento è di un milione 667mila 318,12 euro con i lavori in fase di affidamento.

La riqualificazione della struttura all'insegna della sostenibilità e la socialità

Il nuovo asilo ha una consistenza lorda di 1.387 metri quadri e spazi esterni per complessivi 1.500 metri quadrati ed ha un impianto regolare a corte attorno al quale si sviluppano gli spazi della struttura caratterizzati da una grande luminosità. Con l'intervento che sarà portato avanti si intende ampliare l'offerta non solo in termini di numeri con la possibilità di accogliere 60 bambini, ma anche potenziare l'efficientamento energetico, la sicurezza strutturale e, nel complesso la sostenibilità.

La scelta di realizzare lì il plesso scolastico, si legge nella relazione, è stata fatta anche per dare servizi in più ad una zona della città dove ad oggi scarseggiano senza dimenticare che la struttura si trova vicino ad una scuola dell'infanzia. L'obiettivo è quello di avere una struttura sicura, moderna, inclusiva e sostenibile con gli spazi esterni che saranno sistemati a verde per garantire un'area svago adatta ai più piccoli.

Cinque le sezioni che saranno realizzate e destinate ad ospitare gruppi di bambini suddivisi in fasce: dai lattanti a quelli già svezzati. Ogni sezione sarà di 70 metri quadrati e avrà un'area giorno per le attività formative e il gioco con annessa zona pranzo, la zona riposo e i servizi come fasciatoi e bagni. Spazi questi ultimi che saranno sempre visibili alle educatrici. L'area esterna sarà garantita ad ogni sezione e realizzata per essere accogliente all'insegna del verde e la sostenibilità.

L'organizzazione delle cinque sezioni destinate ai bambini: per ognuna uno spazio verde "riservato"

Comfort sarà garantito anche negli spazi interni grazie al riscaldamento a pavimento con l'illuminazione garantita oltre che da luci al led anche dall'integrazione dell'impianto fotovoltaico già esistente così che possa dare il massimo dell'autonomia possibile all'edificio.

Insomma come per gli altri asili che sorgeranno in città gli obiettivi sono quelli di creare ambienti colorati e divertenti per i bambini. Questo insieme alla garanzia della massima sicurezza e della sostenibilità energetica e strutturale grazie all'utilizzo di materiali ecocompatibili e di impianti all'avanguardia.