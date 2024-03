In via Tavo il progetto "Luce" Ferro di Cavallo di Giulio Gennari

Si chiama "Luce" Ferro di Cavallo (Storie di vita) il progetto che di Giulio Gennari che avrà posto in via Tavo nel rione Villa del Fuoco di Pescara.

«Il quartiere Rancitelli a Pescara», come annunciano dal Comune, «si prepara ad accogliere un'opera d'arte di grande impatto».

Una nuova “luce” sul Ferro di Cavallo" è un'installazione di light painting firmata dall'artista Giulio Gennari.

Come proseguono dall'amministrazione comunale, quella di Giulio Gennari non è solo un'opera d'arte di grande valore estetico, ma rappresenta anche un importante strumento per dare nuovi significati e valori a un luogo che diventa spazio di incontro e di cultura, capace di attrarre cittadini e turisti. La tecnica del light-painting darà vita a un caleidoscopio in continua evoluzione capace di emozionare e di catturare l'attenzione del pubblico. Si tratta, in sintesi, di un invito a guardare al futuro con speranza e a immaginare nuove possibilità per la città di Pescara.

Alla presentazione è stata invitata anche la redazione di "Striscia la Notizia".