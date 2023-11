Presentato a Spoltore il libro "Ecoshock-Come cambiare il destino dell'Italia al centro della crisi climatica" di Caporale [FOTO]

Presentato nella sala consiliare del Comune di Spoltore il libro "Ecoshock-Come cambiare il destino dell'Italia al centro della crisi climatica" di Giuseppe Caporale.

Il sindaco Chiara Trulli ha sottolineato l'importanza delle tematiche trattate nel testo, annunciando come questo fosse il primo appuntamento di una serie di incontri incentrati sulla questione ecologica, sui temi ambientali, e sul cambiamento climatico.

La conferenza, moderata dal giornalista Maurizio Di Fazio, è stata impreziosita dagli interventi dell’autore, del professor Piero Di Carlo, ordinario di climatologia e prorettore dell’università d’Annunzio di Chieti, e del Wwf nelle persone del presidente nazionale Luciano Di Tizio e della referente della provincia di Chieti, Nicoletta Di Francesco.

Erano inoltre presenti gli assessori Nada Di Giandomenico, Stefano Burrani e Francesca Sborgia, e i consiglieri Marzia Damiani e Daniele Di Luca, che con la sua associazione Curiosando ha dato un contributo fondamentale all’organizzazione. «La nostra intenzione è di creare da Spoltore una sensibilizzazione sempre più forte sul tema dell’ambiente, e sul destino dell’uomo se non verrà invertita questa rotta», dice la prima cittadina, «per questo importante incontro ci tengo a ringraziare il dottor Giuseppe Caporale e tutti gli intervenuti, il nostro concittadino Piero Di Carlo che ci ha onorato di partecipare al dibattito apportando contributi altamente qualificati, e l’assessore alla cultura Nada Di Giandomenico per l’organizzazione di questa e altre iniziative finalizzate a promuovere una sensibilità ecologista ma anche l’amore per la lettura nel nostro comune».