Il turismo invernale non è solo impianti da sci, per Active Abruzzo 2023 la Cna promuove "Un'altra montagna" [VIDEO]

Fino al 5 dicembre operatori internazionali e stampa specializzata saranno protagonisti dell'Educ Tour di “Active Abruzzo”, l'evento Cna giunto alla quarta edizione che porterà i professionisti del turismo alla scoperta del territorio montano della nostra regione attravero tutte e quattro le province. Pescara sarà anche protagonista lunedì 4 dicembre con il workshop “Un'alta montagna è possibile tra sviluppo e sostenibilità” che si svolgerà al Caffè Letterario di via delle Caserme a partire dalle 9.30: l'occasione per tracciare una sintesi, con tutti i presenti, sull'offerta turistica che verrà con l'obiettivo di tradurre tutto in una proposta operativa da inviare alla Regione. “Sarà – spiega il responsabile di Cna Turismo Gabriele Marchese – l'occasione per presentare un documento specifico destinato a sintetizzare le idee che abbiamo elaborato e che invieremo ai diversi soggetti istituzionali”.

“Abruzzo Bianco” protagonista dunque per l'edizione 2023. “Un'altra montagna” che può rappresentare una straordinaria risorsa per l’offerta turistica della nostra regione, che vada oltre impianti di risalita e sci: questo cioè che si prefigge la Cna con Active Abruzzo. Perché ciò si realizzi però bisogna mettere in campo un'organizzazione all'altezza, offrire a livello internazionale pacchetti adeguati, avere un apparato informativo efficace e un sistema di trasporti in grado di facilitare la mobilità delle persone.

Elementi che saranno proprio al centro dell'evento che ha come claim “Tra vocazione e destinazione” che come sempre mira a valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale, aprire nuove frontiere di un’offerta che il nostro territorio può intercettare e incontrare sempre più estimatori. Cose che in Abruzzo hanno ancora bisogno di trovare una sua efficace dimensione.

Si parte il 2 dicembre con l'edizione numero quattro patrocinata dalle Camere di commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia, oltre che dalla banca Bper e presentata dal presidente e dal responsabile di Cna Turismo Abruzzo Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese; dal direttore e dal vice direttore regionale di Cna Abruzzo Graziano Di Costanzo e Silvio Calice con quest'ultimo che sottolinea come il progetto “rappresenti una importante occasione anche per zone interne della nostra regione, per i suoi borghi, e per la loro economia sempre più in affanno”.

“Arriveranno da diversi Paesi europei e dall’Italia per scoprire le potenzialità di questo territorio e della sua montagna – spiega Di Dionisio –, ma soprattutto veicolare il messaggio di un turismo sostenibile che vuol essere alternativo, non contrapposto agli impianti sciistici di risalita. D’altra parte appare poco interessante perseverare solo con una politica di sostegno a impianti spesso improduttivi, senza guardare ad altre possibilità che si aprono”.

L’evento, che tocca attraverso più tappe un po’ tutto il territorio montano regionale attraversando le diverse province, si presenta come una sorta di contenitore ricco di appuntamenti legati alla montagna e a ciò che essa offre oltre lo sci: escursioni in bici, traversate con le ciaspole o a piedi lungo percorsi di trekking; valorizzazione di treni storici; forme inclusive rivolte alle persone con disabilità; riscoperta dei centri storici, della ristorazione di qualità e dell’artigianato artistico. Senza tralasciare momenti di confronto tra operatori e professionisti del settore, con le istituzioni, gli esponenti del mondo ambientalista, i vertici dei Parchi nazionali e regionali per cercare di definire strategie e priorità.

Il programma completo

Active Abruzzo 2023 prende il via da Sulmona per una suggestiva traversata a bordo della Transiberiana d’Abruzzo, il treno storico che porta Roccaraso, con visite a Campo di Giove e ai mercatini natalizi dopo aver attraversato scenari fatti di vallate e altipiani. Si prosegue domenica, con escursioni al Monte Ocre e al Rifugio Malequagliata nel Parco regionale del Sirente-Velino, per continuare ancora lunedì pomeriggio lungo i sentieri del Voltigno nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, concludendo questo tour suggestivo, martedì, con un’escursione narrata sulla storia dei briganti, nell’area di Mammarosa e Blockhaus, nel Parco nazionale della Maiella.. In campo, ad aiutare gli ospiti a comprendere questo Abruzzo della montagna, ci saranno anche voci narranti speciali, come Ercole Wild, accompagnatore di media montagna ma anche sperimentato affabulatore; e Marcello Sacerdote, attore, che con la sua associazione “Cuntaterra” riscrive ogni giorno la storia di questa terra.

Il 4 dicembre, come detto, si terrà il worhsop a Pescara.