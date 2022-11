A Manoppello una nuova edizione di "Politici ai fornelli": i nomi di chi si sfiderà

Nuova edizione, la settima, per "Politici ai fornelli", gara gastronomica che vede la partecipazione di amministratori pubblici dei vari schieramenti.

La serata goliardica è in programma lunedì 21 novembre nel ristorante "Villa Briccone" di Manoppello.

Sarà una avvincente sfida ai fornelli di autentici volti noti della cosa pubblica che per un paio di ore metteranno da parte la politica per pensare solo ed esclusivamente a preparare dei piatti.

Primi e secondi piatti delle tradizioni gastronomiche regionali saranno in rapida passerella davanti a giuria di esperti guidata dal maestro di cucina Santino Strizzi e dal vicepresidente dell'Accademia Italiana della Cucina, Mimmo D'Alessio. Dalle "Linguine allo scoglio" alla "Pasta all'amatriciana", e dalle "Pallotte cacio e ovo" alle tante specialità tipiche della nostra cucina elaborate con tanto di guanti e grembiuli da assessori e sindaci che saranno votati in base alla presentazione e agli equilibri dei rispettivi elaborati. Faranno parte dell'insolita competizione Sara Marcozzi, Umberto Di Primio, Barbara Stella, Maurizio Brucchi, Stefania Pezzopane, Marco Presutti, Berardino Fiorilli, Nicoletta Di Nisio, Camillo Sborgia, Raffaele Panichella, Francesco Lattanzio ed Emidio Camplese. Per accompagnare i piatti sono stati scelti alcuni vini selezionati di volta in volta dalla sommelier Annamaria Acunzo. Tra una portata e l'altra si riderà con l'esilerante barzellettiere Valerio Basilavecchia. «Sarà un evento speciale a cui non mancherò», dice il sindaco Giorgio De Luca, «non capita tutti i giorni vedere i politici cucinare. Ci sarà da divertirsi».