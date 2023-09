La tappa pescarese di "Pizza in Tour" vinta da una pizzeria di Chieti

La tappa di "Pizza in Tour" andata in scena al parco Sabucchi ha decretato il suo vincitore: ad aggiudicarsi la gara di pizzaioli professionisti è stato infatti Paolo Pasqua della pizzeria "Fermenta" di Chieti con un elaborato molto ben articolato, "Santo Abruzzo", a richiamare prodotti tipici come la ventricina, il pecorino e il pomodoro. A premiare i vincitori, che accedono così di diritto alla fase finale del concorso, sono stati l'accademico della cucina Mimmo D'Alessio, il maestro di cucina Santino Strizzi e l'assessore Patrizia Martelli. Il premio al miglior equilibrio dei sapori è andato alla pizzeria "Emiliano Di Ciano" di Chieti, mentre per la migliore presentazione la commissione ha fatto luce sulla pluridecorata pizzeria "Torretta" dell'Aquila con la pizza "La colombiana".

A raggiungere gli onori della cronaca con il premio della giuria "Angelo Chiavaroli" e con quello della critica "Pasquale Pacilio" sono state anche due realtà presenti a Montesilvano come la pizzeria "Carpe Diem" con Fabio Madonna e "Autunno scannese", e "Neapolis" con Giancarlo Luciano e la "Parmigiana scomposta". Meritavano maggior fortuna la pizza "Rapacchietta" di Michele Cendamo di Pescara, "Ustica" di Biagio Saccomandi" di Giulianova e la "Margherita con gamberetti" di Giuliano Diodoro di Silvi Marina.

La manifestazione è stata aperta dalla classica pizza Margherita della campionessa italiana della cucina Maria Angelucci e si è conclusa in dolcezza con gli elaborati fuori concorso della vincitrice della gara "Dolcezze d'Abruzzo" Pina Di Marzio. Tra i giurati anche il dirigente della Regione Abruzzo Carlo Maggitti, il responsabile dei giornalisti enogastronomici regionali della Figec Donato Fioriti, il maestro pizzaiolo Nicola Salvatore e i primari dell'ospedale di Pescara Giuliano Ascani e Paolo Fazii.

Ad accompagnare le pizze in gara, i vini Terzini di Tocco da Casauria e Fattoria Teatina di Sambuceto assieme alla birra tedesca Land Bier. A supportare l'evento anche i caseifici "La Tramontina" di Pescara, Voltigno di Villa Badessa, l'oleificio De Massis di Elice e il caffè Mokambo di Chieti. "Una vittoria inaspettata - ha detto alla fine il vincitore Paolo Pasqua - Il livello tecnico è stato molto alto per un'iniziativa molto interessante sotto tutti i punti di vista".